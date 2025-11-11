×
HABERLERGündem Haberleri

Edirne'de iş insanı evinde ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

Edirnede iş insanı evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2025 14:09

Edirne’nin Keşan ilçesinde, 44 yaşındaki iş insanı Uğur Selvi, yaşadığı evinde ölü bulundu.

İddiaya göre; Aşağı Zaferiye Mahallesi Bademlik Sokak’taki evinde giden Uğur Selvi’den haber alamayan arkadaşları, müstakil evin bodrum katındaki pencereden içeri girdi. 

Selvi’yi yatak odasında hareketsiz yatarken bulan arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uğur Selvi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Selvi’nin cenazesi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna, buradan da kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne’deki Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

#Edirne#Keşan#İş İnsanı

