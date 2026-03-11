Edirne'de insanlık dramı: Yere yığıldı, dakikalarca yardım bekledi, hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde önceki akşam iftar sonrası kaldırımda yürürken aniden fenalaşarak yere yığılan 48 yaşındaki Kemal Kulbilge uzun süre yardım bekledi. Çevredilerin duyarsızlığı nedeniyle uzun süre ilk yardım yapılamayan Kulbilge'ye ilk yardımı bir taksi şoförü ve vatandaş yaptı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Taksi durağında bulunan şoförlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ekibi, bilinci kapalı vatandaşı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kulbilge, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz adam, Eski Cami'de düzenlenen törenin ardından Yenişehir Mezarlığı'na defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Bakanlıktan APP plaka kararı! Ceza yazılmayacak Haberi görüntüle

"40 DAKİKA MÜDAHELE ETMEMİŞLER"

Yaşanan acı olay sonrası konuşan Kemal Kulbilge'nin kardeşi Zehra Çetiner, vicdanları sızlatan görüntüler çerçevesinde tepkisini dile getirdi. Çetiner, "Görüntüleri izleyince 'İnsanlık ölmüş mü?' dedim. Ağabeyimi yerde yatarken kaç kişi görüyor ama müdahale etmemişler. Hastaneye sevk ettiklerinde kalbi durmuş, 40 dakika müdahale etmişler ama kurtarılamadı" diyerek ihmalkarlığa dikkat çekti.



"112'İ ARAMIŞLAR AMA MÜDAHALE ETMEMİŞLER"



Durakta çalışan başka bir şoför Mehmet Yıldız, iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldız, "Ne olduğunu anlayamadıkları için 112'yi arıyorlar ancak müdahale etmiyorlar. Başka bir şoför arkadaşımız geliyor o müdahale etmeye başlıyor. Biz taksiciyiz müdahale edebileceğimiz tam bir durum yok. Ambulans gelene kadar da yan çevirip yardımcı olmaya çalıştık" dedi.