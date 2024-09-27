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Edirne'de iki çocuk park halindeki otomobili çaldı

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#Edirne#Otomobil#Hırsızlık
Edirnede iki çocuk park halindeki otomobili çaldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 10:47

Edirne'de park halindeki otomobili çalan 11 ve 13 yaşındaki iki çocuk, kaza yapınca aracı bırakıp kaçtı. İki çocuk, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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İddialara göre; Edirne'nin Babademirtaş Mahallesi'nde park halinde bulunan aracı çalan 11 ve 13 yaşlarındaki iki çocuk, şehirde tur atmaya başladı. Arabasının çalındığını fark eden kişinin ihbarıyla birlikte, polis ekipleri şehir merkezinde geniş çaplı araştırma başlattı.

Çalınan otomobil, ekipler tarafından Umurbey Mahallesi'nde kazalı ve terk edilmiş halde bulundu. Kaza yapınca aracı terk eden ve olay yerinden hızlıca kaçan iki çocuk, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin detaylı inceleme yaptığı araç daha sonra sahibine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan araştırma sürüyor.

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#Edirne#Otomobil#Hırsızlık

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