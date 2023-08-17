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Edirne'de hırsızların rahatlığı 'pes' dedirtti: Kıyafetleri böyle çaldılar

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#Edirne#Hırsızlık#Hırsız
Edirnede hırsızların rahatlığı pes dedirtti: Kıyafetleri böyle çaldılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 09:35

Edirne’de hırsızların üst üste giydiği montları çalıp kaçmaları ve bir kafeteryanın dolaplarını zorlamaları güvenlik kamerasına yansıdı. Lahmacun dükkanının işletmecisi Merve Öztürk, “Hırsızlar camları kırıp içeri girmişler. Montları ve tişörtleri üst üste giyip hatta kucaklarını doldurup dükkandan çıkmışlar. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilmiş. Bizim lahmacun dükkanına girip, pide ve konserve balıkları yemişler, ardından kola bile içmişler” dedi.

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Edirne’nin Talatpaşa Mahallesi’nde garip bir hırsızlık olayı yaşandı. Giyim mağazası ve lahmacun dükkanına giren iki hırsızın pişkin tavırları pes dedirtti. Lahmacun dükkanında bulunan pide ve konserve balıkları yiyen hırsızlar, ardından çeşitli meşrubatlar da içti.

MONTLARI ÜST ÜSTE GİYDİLER

Lahmacun dükkanında karınlarını doyurduktan sonra giyim mağazasına giren hırsızlar, mont ve tişörtleri üst üste giydikten sonra birçok kıyafeti kucaklayarak kayıplara karıştı.

Sabah iş yerine geldiğinde kapıların açık olduğunu görünce şok yaşayan işletme sahibi Merve Öztürk, güvenlik kameralarını izlediğinde hırsızların kıyafetleri çalıp dükkandan çıktığını görünce polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, inceleme gerçekleştirdi.

Edirnede hırsızların rahatlığı pes dedirtti: Kıyafetleri böyle çaldılar

Hırsızların gece boyunca üç iş yerinde daha hırsızlık gerçekleştirdiği tespit edildi. Hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, saatlerce görüntü takibi yaparak şüphelilerin tespiti için çalışma başlattı.

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Lahmacun dükkanının işletmecisi Merve Öztürk, “Hırsızlar camları kırıp içeri girmişler. Montları ve tişörtleri üst üste giyip hatta kucaklarını doldurup dükkandan çıkmışlar. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilmiş. Bizim lahmacun dükkanına girip, pide ve konserve balıkları yemişler, ardından kola bile içmişler” açıklamasında bulundu.

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#Edirne#Hırsızlık#Hırsız

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