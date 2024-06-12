Edirne'de hayvanları kurtarmak için alevlerin ortasına girdi

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Edirne'nin İstasyon Mahallesi'nde Erdoğan Maço'ya ait çiftliğinde bahçesinde bulunan bin saman balyası tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangında saman balyaları adeta alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı.
Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Çiftlik sahibi Erdoğan Maço, o an sadece aklına hayvanları kurtarmak geldiğini ve alevlerin arasına daldığını söyledi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.