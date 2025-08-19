×
Gündem Haberleri

Edirne'de görenler şaşkına döndü! Oltaya takıldı: 2,5 metre boyunda

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2025 10:27

Edirne'de Meriç Nehri'nde, oltayla yaklaşık 2,5 metre boyunda 100 kilogram ağırlığında yayın yakalandı. İlk kez bu kadar büyüklükte yakalanan yayın balığı görenleri şaşkına çevirdi.

Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü yakınlarında avlanan amatör balıkçı Salih Taştarla (53), oltasını kontrol ettiğinde, büyük bir balık yakaladığını fark etti.

Edirnede görenler şaşkına döndü Oltaya takıldı: 2,5 metre boyunda

2,5 METRE BOYUNDA 100 KİLO

Taştarla, 2,5 metre boyunda yaklaşık 100 kilogramlık yayın balığını zorlukla kıyıya çıkardı. Salih Taştarla, ilk kez bu büyüklükte bir balık yakaladığını söyledi.

Edirnede görenler şaşkına döndü Oltaya takıldı: 2,5 metre boyunda

"HİÇ BU KADAR BÜYÜĞÜ DENK GELMEDİ"

Sevinçli olduğunu belirten Taştarla, "Daha önce balık yakalıyorduk ama hiç bu kadar büyüğü denk gelmedi. Çok zorlandık, yaklaşık 1 saat uğraştık. Sonucunda Allah kısmet etti, aldık kenara." dedi.

Edirnede görenler şaşkına döndü Oltaya takıldı: 2,5 metre boyunda

