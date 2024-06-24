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Edirne'de gölette toplu balık ölümleri! Sudan numune alındı, inceleme başlatıldı

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#Edirne#Balık Ölümleri#İnceleme
Edirnede gölette toplu balık ölümleri Sudan numune alındı, inceleme başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 15:41

Edirne'nin Küçükdöllük köyündeki gölette yaşanan toplu balık ölümleri inceleme altına alındı. Yetkililer, yapılan ilk değerlendirmede kimyasal bir durumla karşılaşılmadığını belirterek ölümlere suyun aşırı ısınması ve oksijen yetersizliğinin neden olduğu ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

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Merkeze bağlı Küçükdöllük köyünde tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan gölette, toplu balık ölümleri yaşandı. Balıkların bir kısmı kıyıya vururken, bir kısmı ise su yüzeyinde kaldı. Muhtar Mehmet Meşe'nin ihbarıyla köye gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme yaptı, tutanak tuttu. Durumun bildirildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Müdürlük ekipleri de ölü balıklar ve sudan numune alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.

Yapılan ilk değerlendirmede kimyasal bir durumla karşılaşılmadığını belirten yetkililer, ölümlere suyun aşırı ısınması ve oksijen yetersizliğinin neden olduğu ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

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#Edirne#Balık Ölümleri#İnceleme

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