Edirne'de gölette toplu balık ölümleri! Sudan numune alındı, inceleme başlatıldı

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Merkeze bağlı Küçükdöllük köyünde tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan gölette, toplu balık ölümleri yaşandı. Balıkların bir kısmı kıyıya vururken, bir kısmı ise su yüzeyinde kaldı. Muhtar Mehmet Meşe'nin ihbarıyla köye gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme yaptı, tutanak tuttu. Durumun bildirildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Müdürlük ekipleri de ölü balıklar ve sudan numune alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.

Yapılan ilk değerlendirmede kimyasal bir durumla karşılaşılmadığını belirten yetkililer, ölümlere suyun aşırı ısınması ve oksijen yetersizliğinin neden olduğu ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.