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Edirne’de göçmen kaçakçısı ve 22 göçmen yakalandı

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#Edirne#Göçmen Kaçakçılığı#Göçmen Kaçakçısı
Edirne’de göçmen kaçakçısı ve 22 göçmen yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 20:38

Edirne’de göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araç içerisinde 1 organizatör ve 22 göçmen yakalandı. Şüpheli organizatör hakkında gerekli yasal işlemler başlatılırken göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.

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Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen göçmen kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetlerde Bulgaristan’a gitme hazırlığında olan bir araç durduruldu.

Yapılan kontrolde 1 Suriye uyruklu organizatör ve 22 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Yurda yasadışı yollardan giriş yapan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi. Şüpheli organizatör hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik faaliyetlere, yine halkın desteği ile daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edileceği belirtildi.

Edirne’de göçmen kaçakçısı ve 22 göçmen yakalandı

Edirne’de göçmen kaçakçısı ve 22 göçmen yakalandı

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#Edirne#Göçmen Kaçakçılığı#Göçmen Kaçakçısı

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