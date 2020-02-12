Edirne'de göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama

Keşan Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Küçükdoğanca köyünde durumundan şüphelendiği 2 aracı durdurmak istedi. Sürücülerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı 2 araç, jandarmanın takibi sonucu durduruldu. Araçlarda yapılan aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 5 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör oldukları değerlendirilen A.S.T., Ö.İ. ve A.P., gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen A.S.T., Ö.İ. ve A.P. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.