MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEdirne'de göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama
GeriGündem Edirne'de göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)
Haber Giriş: 12.02.2020 - 09:47,Son Güncelleme:/

Edirne'de göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Edirne'de göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan 2 araçta yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 5 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan 3 organizatör tutuklandı.

Keşan Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Küçükdoğanca köyünde durumundan şüphelendiği 2 aracı durdurmak istedi. Sürücülerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı 2 araç, jandarmanın takibi sonucu durduruldu. Araçlarda yapılan aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 5 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör oldukları değerlendirilen A.S.T., Ö.İ. ve A.P., gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen A.S.T., Ö.İ. ve A.P. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle