×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Edirne'de genç hemşirenin acı ölümü

Güncelleme Tarihi:

#Edirne#Hemşire#Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Edirnede genç hemşirenin acı ölümü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 13:27

Edirne'de Trakyla Üniversitesi Tıp Hastanesi'nde görevli hemşire Özge Yaylagül Gökçe (25), görevi başında rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Gökçe'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belirlenecek.

Haberin Devamı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'nde 2 yıldır görev yapan hemşire Özge Yaylagül Gökçe, dün saat 16.30'da nöbet tutmak için göreve başladı. Saat 21.30 sıralarında arkadaşlarına kendisini iyi hissetmediğini söyleyen Gökçe, bir odada dinleneceğini söyledi.

Edirnede genç hemşirenin acı ölümü
1,5 SAAT MÜDAHALE EDİLDİ, KURTARILAMADI

Bunun üzerine arkadaşlarının serum taktığı Gökçe, odada dinlenmeye alındı. Arkadaşlarının ara ara kontrol ettiği Özge Yaylagül Gökçe, sabah saatlerinde yapılan kontrolde morardığı görülünce hemen müdahale edildi. Acil serviste yaklaşık 1,5 saat müdahale edilen Gökçe, kurtarılamadı.

Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Özge Yaylagül Gökçe'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

Haberin Devamı

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Edirne#Hemşire#Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

BAKMADAN GEÇME!