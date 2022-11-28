Edirne’de FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

Haberin Devamı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Keşan-Malkara karayolu üzerinde sürücülüğünü Ç.G. ve K.T.’nin yaptığı iki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isteyen Türkiye İŞKUR Genel Müdürlüğü’nden ihraç uzman yardımcısı A.Y., sınıf öğretmenliğinden ihraç M.Y., polis memurluğundan ihraç Y.A. ve ev hanımı L.K. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ‘FETÖ/PDY’ye üye olmak’ suçundan dosyalarının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkartılan A.Y. ve M.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ç.G. ve K.T. ‘göçmen kaçakçılığı’, Y.A. ve L.K. ise ‘FETÖ/PDY’ye üye olmak’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 2 organizatöre ise trafik yönünden 21 bin 924 lira idari para cezası uygulandı.

Haberin Devamı