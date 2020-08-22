Edirne'de feci olay! Kestiği ağacın üzerine devrilmesiyle hayatını kaybetti

Olay, ilçeye bağlı Karatepe mevkindeki ağaç kesim alanında meydana geldi. Remzi Önder, motorlu testereyle ağaçları kestiği sırada, bir ağacın üzerine devrilmesiyle altında kaldı.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde, Önder'in hayatını kaybettiği belirlendi. Remzi Önder'in cenazesi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için ambulansla Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.