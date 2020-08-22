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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)
Haber Giriş: 22.08.2020 - 18:06 | Son Güncelleme:

Edirne'de feci olay! Kestiği ağacın üzerine devrilmesiyle hayatını kaybetti

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Edirne'de feci olay! Kestiği ağacın üzerine devrilmesiyle hayatını kaybetti
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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kestiği ağaç üzerine devrilen Remzi Önder (61) hayatını kaybetti. Remzi Önder'in cenazesi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için ambulansla Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay, ilçeye bağlı Karatepe mevkindeki ağaç kesim alanında meydana geldi. Remzi Önder, motorlu testereyle ağaçları kestiği sırada, bir ağacın üzerine devrilmesiyle altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde, Önder'in hayatını kaybettiği belirlendi. Remzi Önder'in cenazesi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için ambulansla Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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