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Edirne'de feci kazada 3 can kaybı

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#Edirne#Trafik#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2023 12:36

Edirne’nin Keşan ilçesinde, panelvan ile otomobilin çarpıştığı feci kazada Hasancan Köroğlu (35) Ahmet Semiz (34) ve Osman Kaykı hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

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Alınan bilgiye göre; Gelibolu istikametinden Keşan istikametine giden B.K. (29) yönetimindeki BKJ 6161 plakalı otomobil, İzzetiye Kavşağı yakınlarına geldiği sırada, önünde giden Osman Kaykı (56) yönetimindeki 06 SAF 06 plakalı panelvana çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde yolcu olarak bulunan Hasancan Köroğlu (35) ve Ahmet Semiz (34)’in olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Edirnede feci kazada 3 can kaybı

Yaralanan otomobil sürücüsü B.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan O.S. (27) ve panelvan sürücüsü Osman Kaykı ile yolcular C.İ. (54) ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Osman Kaykı, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde hayatını kaybeden Hasancan Köroğlu ve Ahmet Semiz’in cenazeleri, Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın yaptığı incelemelerinin ardından olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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#Edirne#Trafik#Kaza

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