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Edirne'de feci kaza! TIR'ın çarptığı yaya öldü

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#Edirne#Tır Kazası#Havsa
Edirnede feci kaza TIRın çarptığı yaya öldü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 17:17

Edirne'nin Havsa ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR’ın altında kalan emlakçı 51 yaşındaki Nazmi Çavuş hayatını kaybetti. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, saat 14.00 sıralarında, 23 Kasım Caddesi ile Fatih Caddesi kesişimindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Karşıya geçme çalışan Nazmi Çavuş’a, M.Ç.’nin kullandığı 10 ARK 029 plakalı TIR çarptı.

Edirnede feci kaza TIRın çarptığı yaya öldü

TIR'IN ALTINDA CAN VERDİ

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TIR şoförü, çevredekilerin uyarısıyla aracı dururken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, TIR’ın altında kalan Nazmi Çavuş’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Edirnede feci kaza TIRın çarptığı yaya öldü

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

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Çavuş’un cansız bedeni, savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Havsa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. TIR şoförü M.C. gözaltına alındı

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#Edirne#Tır Kazası#Havsa

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