Edirne'de feci kaza! Motosiklet ile panelvan çarpıştı: 2 ölü

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Edirne'nin Demirhanlı köyü yakınlarda Y. Ç'nin kullandığı 59 ZR 369 plakalı panelvan ile sürücüsü öğrenilemeyen 22 ACK 232 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet ve üzerinde bulunan 18 yaşındaki Umut Kurt ile Eren Avcıl, yolun kenarındaki tarlaya savruldu.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 18 yaşındaki 2 arkadaşın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından, cenazeler Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Panelvanın sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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Hayatını kaybeden Eren Avcıl’ın, Edirne Kırkpınar Spor Lisesi öğrencisi olduğu ve katıldığı turnuvalarda birçok derece elde ettiği öğrenildi.