Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Edirne'de feci kaza: Minibüs içindeki yolcularla ters döndü

#Edirne#Keşan#Trafik Kazası

Edirne’nin Keşan ilçesinde otomobil ve minibüs çarpıştı. İçinde yolcuların olduğu minibüs takla atarak yola devrildi.

Haberin Devamı

Kaza, Keşan ile Beyendik Beldesi arasında kalan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beyendik'ten Keşan istikametine doğru seyreden M.U. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında kontrolden çıktı ve karşı yönden gelen Ş.Ç. yönetimindeki minibüse sol arka kısmından çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarına çıktı. Dengesi kaybolan minibüs ise içindeki yolcular ile birlikte yolda ters döndü.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yolu kısmen trafiğe kapattı.

Edirnede feci kaza: Minibüs içindeki yolcularla ters döndü

Haberin Devamı

Minibüs içindeki yolcular kazayı hafif sıyrıklar ile atlatırken, kendi imkânları ile devrilen araçtan çıkmayı başardı. 1 kişi hafif yaralanırken, 9 kişi de bölgeye gelen ambulanslar ile tedbir amaçlı Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda ters dönerek devrilen minibüs ise daha sonra kepçe yardımı ile çevrildi ve çekici yardımı ile yediemin otoparkına götürüldü.

Kaza haberini alan Beyendik Belediye Başkanı Muhammet Örnek ile Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, kızının kaza yaptığı haberini alır almaz kaza yerine giden Nuran Uslu'nun yanına giderek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Edirne#Keşan#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!

Kendini general ilan eden Putin, Hitlerin hatasını mı yapıyor

Kendini 'general' ilan eden Putin, Hitler'in hatasını mı yapıyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
Köpeğiyle birlikte tam 225 kilometre yürüdü Yürümezsen ikimiz de öleceğiz...

Köpeğiyle birlikte tam 225 kilometre yürüdü! 'Yürümezsen ikimiz de öleceğiz...'

#Ukrayna
Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard

BAKMADAN GEÇME!

Kendini general ilan eden Putin, Hitlerin hatasını mı yapıyor

Kendini 'general' ilan eden Putin, Hitler'in hatasını mı yapıyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
Köpeğiyle birlikte tam 225 kilometre yürüdü Yürümezsen ikimiz de öleceğiz...

Köpeğiyle birlikte tam 225 kilometre yürüdü! 'Yürümezsen ikimiz de öleceğiz...'

#Ukrayna
Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard