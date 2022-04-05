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Edirne'de el ele tutuşup girdikleri binadan hırsızlık yaptılar

#Edirne#Hırsız#Polis

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir apartmanın bahçesine el ele tutuşup giren biri kadın 2 kişi, merdiven boşluğundaki 2 kamp sandalyesi ile masayı çaldı. O anlar kameraya yansırken, şüpheliler gözaltına alındı.

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Olay, İspat Cami Mahallesi, Helvacıoğlu Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. G.K. isimli kadın ile T.S., el ele tutuşup geldikleri apartmanın bahçesinde bir süre dolaştıktan sonra merdiven boşluğunda duran 2 kamp sandalyesi ile 1 masayı alıp uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, 2 şüpheliyi Yenimescit Mahallesi, Huzur Sokak'ta yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, serbest bırakıldı.

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#Edirne#Hırsız#Polis

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