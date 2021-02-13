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Gündem
Ali Can ZERAY/ EDİRNE (DHA)
Haber Giriş: 13.02.2021 - 17:36 | Son Güncelleme:

Edirne'de durumu ağırlaşan hasta, ambulans helikopter ile İstanbul'a sevk edildi

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Edirne'de durumu ağırlaşan hasta, ambulans helikopter ile İstanbul'a sevk edildi
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EDİRNE'de adı açıklanmayan hasta, durumunun ağırlaşması üzerine Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter ile İstanbul'a sevk edildi.

İstanbul’dan öğle saatlerinde havalanan ambulans helikopter, Edirne'de Trakya Üniversitesi helikopter pistine iniş yaptı. Edirne Sultan 1'nci Murat Hastanesi'nde tedavi gören hasta, ambulansla piste getirildi. Burada helikoptere bindirilen hasta, tedavisi için İstanbul'a sevk edildi

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Edirne’de takibi yapılan bir hasta ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı sebebiyle Edirne İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Sağlık Bakanlığı helikopter ambulansı ile İstanbul’a sevk için havalandı" ifadeleri yer aldı.

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