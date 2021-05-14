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Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)- AA
Haber Giriş: 14.05.2021 - 17:43 | Son Güncelleme:

Edirne'de dolu sürprizi! Zor anlar yaşadılar

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Edirne'de akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Şiddetli yağışla birlikte cadde ve sokaklar kısa sürede göle döndü. Yağmura yakalananlar saçakların altına sığınırken, göle dönen yollarda araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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  • Edirne’de dolu ve sağanak etkili oldu
  • Edirne’de dolu ve sağanak etkili oldu
  • Edirne’de dolu ve sağanak etkili oldu
  • Edirne’de dolu ve sağanak etkili oldu
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün uyarısını yaptığı yağış, öğle saatlerinden itibaren etkisini gösterdi.

Dolu olarak başlayan yağış, zamanla yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

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Edirnede dolu sürprizi Zor anlar yaşadılar

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK HAFTA BAŞINA KADAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, gök gürültülü sağanağın hafta başına kadar etkili olması bekleniyor.

Yağmurun şiddetini artırıp bazı bölgelerde dolu ile birlikte yağması ise özellikle üreticiler arasında tedirginlik yarattı. Meteoroloji yetkilileri yağmurun gece de etkili olacağını söyledi.

Edirnede dolu sürprizi Zor anlar yaşadılar

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