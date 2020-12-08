Edirne'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, ilçeye bağlı Köprü Mahallesi'nde meydana geldi. Ramadan Menekşe yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada Menekşe, ağır yaralandı. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından İpsala Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramadan Menekşe, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Menekşe'nin cenazesi, hastane morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.