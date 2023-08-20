Edirne'de denizde korku dolu anlar... Mahsur kaldılar

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Tatil için Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Yayla köyü sahilindeki tesise gelen anne ve oğlu, 2 kişilik lastik botla denize açıldı. Anne ve oğlu karayelin de etkisiyle 1 mil açığa sürüklendi. Anne ve oğlu geri dönemeyince yardım istedi. Sahildeki 3 genç de denize girerek anne ve kızı kurtarmak için yanlarına gitti. Şiddetli akıntı ve dalgalar nedeniyle 3 genç de bota tutundu, ancak geriye dönemedi. Bunun üzerine tesis işletmecisi Mustafa Altunhan teknesiyle mahsur kalanları denizden alarak kurtardı.