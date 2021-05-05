Edirne'de dehşet! Eşinin boğazını keserek öldürdü!

Hava ilçesi Naipyusuf köyünde yaşayan H.G (73) ile eşi G.G (71) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.G, eşi G.G'yi bıçakla boğazından yaraladı.



Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, G.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



Olayın ardından şüpheli H.G, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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