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Edirne'de dehşet! 15 yaşındaki Duru, silahla vurularak öldürüldü

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#Edirne#Duru Pakarda#Silah
Edirnede dehşet 15 yaşındaki Duru, silahla vurularak öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2024 14:19

Edirne’de, 17 yaşındaki K.C.A.'nın okul bahçesinde arkadaşlarına gösterdiği tabanca ateş aldı. Kurşunun isabet ettiği 15 yaşındaki Duru Pakarda hayatını kaybetti.

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Olay, saat 02.00 sıralarında Fatih Mahallesi Gaziosmanpaşa Ortaokulu’nun bahçesinde meydana geldi. 5 kişilik arkadaş grubu okul bahçesinde oturdukları sırada K.C.A., yanında getirdiği tabancayı arkadaşlarına gösterip, oynamaya başladı. Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan kurşun, Duru Pakarda'nın göğsüne isabet etti. Duru, kanlar içinde yere yığıldı, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Duru Pakarda, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Duru'nun ortaokulu bitirdiği ve bu yıl lisede eğitimine devam edeceği öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, lise öğrencisi K.C.A.'yı gözaltına aldı. Okul bahçesinde bulunanların da ifadesine başvuran polis, soruşturmayı sürdürüyor.

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#Edirne#Duru Pakarda#Silah

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