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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne) (DHA)
Haber Giriş: 26.03.2020 - 12:29,Son Güncelleme:/

Edirne'de Corona Virüs tedbiri: Mangal ve pikniğe toprak yığınlı önlem

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Edirne'de Corona Virüs tedbiri: Mangal ve pikniğe toprak yığınlı önlem
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Edirne'nin Keşan ilçesinde Corona Virüs önlemleri kapsamında mangal ve pikniğin yasaklanmasının ardından belediye ekipleri, park ile mesire alanlarına giden yolları iş makineleriyle toprak yığarak kapattı.

Türkiye genelinde Corona Virüs tedbirleri kapsamında yetkililerin evde kalınması çağrısına rağmen bazı kişiler, park ve mesire alanlarına akın etti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca bunun üzerine bahçe, park ve mesire alanlarında mangal yakılması ve piknik yapılması yasaklandı.

Keşan Belediyesi ekipleri de mangal ve piknik yapılmasını engellemek için mesire alanlarının bulunduğu Kocadere Göleti mevkisine giden yolları iş makineleriyle toprak yığarak, kapattı. Zabıta ve polis ekipleri de park ile mesire alanlarında denetimlerini artırdı.

Edirnede Corona Virüs tedbiri: Mangal ve pikniğe toprak yığınlı önlem

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