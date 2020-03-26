Edirne'de Corona Virüs tedbiri: Mangal ve pikniğe toprak yığınlı önlem

Türkiye genelinde Corona Virüs tedbirleri kapsamında yetkililerin evde kalınması çağrısına rağmen bazı kişiler, park ve mesire alanlarına akın etti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca bunun üzerine bahçe, park ve mesire alanlarında mangal yakılması ve piknik yapılması yasaklandı.

Keşan Belediyesi ekipleri de mangal ve piknik yapılmasını engellemek için mesire alanlarının bulunduğu Kocadere Göleti mevkisine giden yolları iş makineleriyle toprak yığarak, kapattı. Zabıta ve polis ekipleri de park ile mesire alanlarında denetimlerini artırdı.