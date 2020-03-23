DHA
Haber Giriş: 23.03.2020 - 13:50,
Edirne'de Corona Virüs önlemleri! Kente 'seyyar satıcı' girişi yasaklandı
Edirne Belediyesi, Corona Virüs tedbirleri kapsamında başka şehirlerden gelen seyyar satıcıların kente girişini yasakladı.
Edirne Belediyesi, Corona Virüs tehdidine karşılık aldığı önlemler kapsamında vatandaşları salgından korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla şehir dışından gelen seyyar satıcıların kente girişinin yasaklandığını açıklandı. Açıklamada, yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı ve mallarına el konulacağı bildirildi.
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