Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Edirne'de cam silerken 5'inci kattan düşüp yaşamını yitirdi

Güncelleme Tarihi:

#Edirne#Hastane#Ambulans
Edirnede cam silerken 5inci kattan düşüp yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 16:08

EDİRNE'de 5'inci kattaki evininin pencere camını silerken dengesini kaybedip, apartmanın bahçesine düşen Sevil Diri (44), yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

Olay, Fatih Mahallesi Ali Rıza Ataktürk Caddesi’ndeki Doğukent Apartmanı C Blok'ta meydana geldi. Evli ve 1 çocuk annesi Sevil Diri, pencerenin camını silerken dengesini kaybedip apartmanın bahçesindeki beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Diri'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sevil Diri'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Edirne#Hastane#Ambulans

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Anneler Günü’nde hediye olarak ev eşyası alınır mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Anneler Günü’nde hediye olarak ev eşyası alınır mı?

 #Anneler Günü
Lösemiye yakalandı, bir bebeğin kordon kanı ile iyileşti… ‘80’den fazla hastalığın tedavisinde kullanıyor’

Lösemiye yakalandı, bir bebeğin kordon kanı ile iyileşti… ‘80’den fazla hastalığın tedavisinde kullanıyor’

#Kordon Kanı
NBA yıldızı Jimmy Butler’ın film gibi hikâyesi: 13 yaşında sokağa atıldı, bir aile tüm yaşamını değiştirdi

NBA yıldızı Jimmy Butler’ın film gibi hikâyesi: 13 yaşında sokağa atıldı, bir aile tüm yaşamını değiştirdi

#Jimmy Butler