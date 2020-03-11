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Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)
Haber Giriş: 11.03.2020 - 13:17,Son Güncelleme:/

Edirne'de çalışma izni olmayan 8 Özbek kadına gözaltı

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Edirne'de çalışma izni olmayan 8 Özbek kadına gözaltı
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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, çalışma izinleri olmadığı halde eğlence mekanında oryantallik yapan Özbekistan uyruklu 8 kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Buradaki işlemlerinin ardından da Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keşan-Malkara karayolu üzerinde bulunan eğlence mekanında yaptığı denetimde, Özbekistan uyruklu 8 kadının çalışma izinleri olmamasına rağmen oryantallik yaptıklarını belirledi. Kadınlar gözaltına alınarak, emniyette götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından da Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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