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Edirne'de Bulgaristan sınırında orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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#Orman Yangını#Edirne#Lalapaşa
Edirnede Bulgaristan sınırında orman yangını Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 15:16

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Bulgaristan sınırındaki yangına ekipler müdahale ediyor. Bölgeye Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve İstanbul'dan itfaiye ile orman işletme ekipleri sevk edildi.

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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Bulgaristan sınırındaki Ömeroba köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve İstanbul'dan itfaiye ile orman işletme ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangına 5 helikopter, 2 uçak, 14 arasöz, 8 su tankeri ve 70 personelle havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.
Ömeroba köyü ve çevre köylerde yaşayan vatandaşlar da orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına destek oluyor.

Edirnede Bulgaristan sınırında orman yangını Havadan ve karadan müdahale ediliyor

BAZI İTFAİYE ERLERİ YARALANDI

Vatandaşlar, anız alanlarını traktör ile sürerek yangının yayılmasını engellemeye çalışıyor. Bu arada alevlere müdahale eden bazı itfaiye erleri yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerindeki sağlık görevlileri tarafından yapıldı.

Edirnede Bulgaristan sınırında orman yangını Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber ve Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi de bölgeye giderek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Edirnede Bulgaristan sınırında orman yangını Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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#Orman Yangını#Edirne#Lalapaşa

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