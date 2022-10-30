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Edirne'de birlikte yaşayıp ayrıldığı Cansu'yu, çay bahçesinde bıçakladı

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#Edirne#Polis#Şiddet
Edirnede birlikte yaşayıp ayrıldığı Cansuyu, çay bahçesinde bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2022 15:38

EDİRNE'de yaşayan Eniz D. (57), bir süre beraber yaşadıktan sonra ayrıldığı 2 çocuk annesi Cansu A.'yı (32) bir çay bahçesinde boğazından bıçaklayarak yaraladı. 10 gün önce katıldığı bir televizyon programında Cansu A.'yla yüzleştiği öğrenilen Eniz D. olaydan kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

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Edirne'de yaşayan 6 çocuk babası Eniz D., bir süre ilişki yaşayıp ayrıldığı Cansu A.'yı iddiaya göre takibe aldı. Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan Polis Parkı'nda yanında 10 yaşında oğlu bulunan Cansu A.'nın karşısına çıkan Eniz D., kadınla tartışmaya başladı. Bu sırada kadını yere yatıran Eniz D., yanındaki bıçakla boğazından bıçakladı. Cansu A.'nın çığlık seslerini duyanlar, olay yerine koşarak Eniz D.'ye müdahale ederek etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, Eniz D.'yi gözaltına alırken, yaralanan Cansu A., ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Cansu A.'nın oğlunu ise polis ekipleri ve vatandaşlar sakinleştirdi.

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'ÇOK ŞİDDETLİ KANAMASI VARDI, HEMEN MÜDAHALE ETTİK'

Cansu A.'ya ilk müdahalesini yapan vatandaşlardan Olcay Bakkalcı, "Tam evimden çıkmak üzereydim, bir çığlık duydum. Olay yerine zaten 20 metre uzaklıkta oturuyorum. Baktım bir adamla genç bir bayan arasında arbede yaşanıyor. O sırada hemen gelip müdahale ettik. Kızın ensesinde çok derin bir bıçak izi vardı. Çok şiddetli kanaması vardı. Eşimle beraberdik. Kadının yanında çocuğu da vardı. Eşim de çocuğunu alıp bölgeden uzaklaştırdı. Ben de elime ne bulduysam onlarla tampon yapmaya çalıştım. Çok büyük bir şans diyebilirim, burası emniyet müdürünün evinin hemen karşısında. Evin koruması olan Polis arkadaşımız hemen olay yerine geldi ve telsizle anons edince tüm ekipler buraya geldi" diye konuştu.

Edirnede birlikte yaşayıp ayrıldığı Cansuyu, çay bahçesinde bıçakladı

10 GÜN ÖNCE TELEVİZYON PROGRAMINDA YÜZLEŞMİŞLER

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Eniz D.'nin, bir süre önce bir televizyon programına çıkarak kendisini terk ettiğini belirttiği Cansu A.'yı ve ondan olduğunu iddia ettiği çocuğunu aradığı öğrenildi. Programda 10 gün önce yüzleştirilen ikili, burada gergin anlar yaşadı. Cansu A., Eniz D.'nin elinde kendisiyle ilgili cinsel içerikli görüntüler olduğu ve tehdit ettiğini iddia etti. Programda ikili arasında Cansu A.'nın 5 ay önce dünyaya getirdiği bebeğin kimden olduğu tartışması da çıktı.

Edirnede birlikte yaşayıp ayrıldığı Cansuyu, çay bahçesinde bıçakladı

Eniz D. çocuğun kendisinden olduğunu iddia edip, "Hamile olduğundan ben şüphelendim, doktora götürdüm, kendisinin hamile olduğu ortaya çıktı. Çocuğu aldırmak için özel hastaneden randevu aldım ama kendisi tek böbrekli olduğu ve masada kalacağından korktuğum için çocuğu aldırmadık. Ben doğum günü hastaneye bile gittim, baba olacağımı düşünerek" diye konuştu.
Edirnede birlikte yaşayıp ayrıldığı Cansuyu, çay bahçesinde bıçakladı

'ŞANTAJ YAPTI'

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Cansu A.'nın ise programda bebeğin Eniz D.'den olmadığını belirterek, "Ben bu süreçte 'kafanda bir şüphe olmasın, bu çocuk senden değil' dedim. Çocuğu aldırmayı planladık ama olmadı.

Edirnede birlikte yaşayıp ayrıldığı Cansuyu, çay bahçesinde bıçakladı

Benim çıplak görüntülerimi kullanarak şantaj yaptı. Yeri geldi beni dövdü" diye konuştu.

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#Edirne#Polis#Şiddet

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