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Edirne'de bir vatandaş 8 köpeğin saldırısına uğradı!

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#Edirne#Köpek Saldırısı#Sokak Köpekleri
Edirnede bir vatandaş 8 köpeğin saldırısına uğradı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2025 11:39

Edirne merkez Fatih Mahallesi'nde köpeğini gezdirmeye çıkan bir vatandaş, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

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Olay, Vali Konağı civarında sabah saatlerinde meydana geldi. Evcil köpeğini gezdirmek üzere dışarı çıkan 48 yaşındaki Sami Karaca, bir anda etrafını saran 8 başıboş köpek tarafından saldırıya uğradı.

Evcil köpeğini korumak için kucağına alan Karaca, sokak köpeklerinin saldırısından kurtulmak için eline geçirdiği tahta parçasıyla kendini savunmaya çalıştı.

Edirnede bir vatandaş 8 köpeğin saldırısına uğradı

"8 SOKAK KÖPEĞİ SALDIRDI"

Karaca, "Köpeğimi gezdirirken bir grup hâlindeki 8 sokak köpeğinin saldırısına maruz kaldım. Köpeğimi kucağıma aldım, ama buna rağmen beni ısırdılar. Etrafımı sardılar ve ısrarla saldırgan tutumlarını sürdürdüler. Yakında bir çöp konteyneri vardı, onun kapağını kullanarak uzaklaştırmaya çalıştım" dedi.
Saldırı sonucunda Karaca'nın ayağında üç ayrı diş izi oluştu. Durumun ciddiyetine dikkat çeken adam, olayın bir çocuk ya da kendini savunamayacak biriyle yaşanması hâlinde çok daha kötü sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

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#Edirne#Köpek Saldırısı#Sokak Köpekleri

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