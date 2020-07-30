Edirne'de bir taksi şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı

Şoför tedavi edilmek üzere Edirne Sultan 1. Murat Hastanesi'ne kaldırıldı. Taksi şoförü V.P ile aynı durakta bulunan 7 taksi şoförü de 14 gün gözetim altına alındı.



YOLCULAR BELİRLENECEK



Filyasyon ekipleri taksiyi kullanan vatandaşların belirlenmesi için çalışma başlattı.