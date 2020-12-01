MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEdirne’de bin 312 şişe kaçak parfüm ele geçirildi
GeriGündem Edirne’de bin 312 şişe kaçak parfüm ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ünsal YÜCEL/ EDİRNE (DHA)
Haber Giriş: 01.12.2020 - 10:55 | Son Güncelleme:

Edirne’de bin 312 şişe kaçak parfüm ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Edirne’de bin 312 şişe kaçak parfüm ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

EDİRNE’de, jandarma tarafından durdurulan araçta Romanya’ya götürülmek istenen bin 312 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine TEM Otoyolu gişeler mevkisinde durdurdukları araçta yaptıkları aramada Romanya’ya götürülmek istenen ve piyasa değeri 125 bin TL olan bin 312 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirdi. Kaçak parfümlere el konulurken, araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle