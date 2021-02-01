Edirne'de beklenen yaÄŸmur baÅŸladÄ±

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n TekirdaÄŸ ve KÄ±rklareli ile birlikte kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±nda bulunduÄŸuÂEdirne'de sabah saatlerinde baÅŸlayan saÄŸanak Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ olarak etkisini gÃ¶stermeye baÅŸladÄ±. BazÄ± cadde ve sokaklarda su birikintileri oluÅŸtu. AraÃ§larÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼kle ilerlediÄŸi gÃ¼zergahlarda polis ekipleri, sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri sÄ±k sÄ±k uyardÄ±.



Ã–ÄŸleden sonra etkisini arttÄ±rmasÄ± beklenen ve metrekareye 21-50 kilogram yaÄŸÄ±ÅŸ dÃ¼ÅŸeceÄŸini aÃ§Ä±klayan meteoroloji, vatandaÅŸlarÄ±, sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m, dolu, yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rÃ¼zgar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olmalarÄ± yÃ¶nÃ¼nde uyardÄ±. KEÅžAN'DA SAÄžANAK ETKÄ°LÄ° OLUYOR



Edirneâ€™nin KeÅŸan ilÃ§esinde Ã¶ÄŸle saatlerinde baÅŸlayan saÄŸanak, etkili oldu. Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 18 derece olduÄŸu ilÃ§ede saÄŸanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluÅŸtu. SÃ¼rÃ¼cÃ¼lerÂ zor anlar yaÅŸadÄ±. YaÄŸmura hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakalananlar ise saÃ§ak altlarÄ±na sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±.



Yetkililer, olasÄ± su baskÄ±nlarÄ±na karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ± uyardÄ±. YaÄŸmur yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n aralÄ±klarla devam edeceÄŸi bildirildi.