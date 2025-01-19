×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Edirne'de başkasına benzettiği kadına dehşeti yaşattı

Güncelleme Tarihi:

#Edirne#Polis#Darp
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2025 10:14

Edirne'de kocasının sevgilisine benzettiği başka bir kişiyi darbedip kanlar içinde bırakan kişi, 'Sizi kocamın sevgilisine benzettim, kusura bakmayın' diyerek olay yerinden kaçtı.

Haberin Devamı

Edirne'nin Abdurrahman Mahallesi'nde yaşayan Hamiyet B.(40), eşi ve çocuğuyla marketten alışveriş yaptıktan sonra arabalarını evinin önüne park ettiği esnada, bir kadının saldırısına uğradı. Arabadan indiği anda kadının saldırısına uğrayan Hamiyet B., kanlar içinde kaldı.

Kadının eşi ve çocuğu neye uğradıklarının şokunu yaşarken, şüpheli kadın 'Sizi kocamın sevgilisine benzettim, kusura bakmayın' diyerek, olay yerinden kaçtı. Ambulansla kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Hamiyet B., darp raporu alarak saldırgandan şikayetçi oldu.

YAKALANDI

Kısa bir süre sonra yakalanıp gözaltına alınan şüpheli kadının emniyetteki ifadesinde, kadını eşinin sevgilisine benzettiğini, yanlış kişiyi darbettiğini söyledi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Edirne#Polis#Darp

BAKMADAN GEÇME!