Edirne’de bariyere çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı

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Kaza, öğle saatlerinde Keşan-İpsala kara yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Keşan’dan, İpsala yönüne giden Erman Sarman yönetimindeki 22 ABP 033 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak, takla attı.

Kazada, sürücü Sarman ile araçta bulunan Ferhat Demirtekin ve Ozan Darcan yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.