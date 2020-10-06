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AA
Haber Giriş: 06.10.2020 - 01:08 | Son Güncelleme:

Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu

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Edirne'de vatandaşlar, Azerbaycan'a destek için araçlarıyla konvoy oluşturup şehir turu attı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline tepki göstermek isteyen vatandaşlar, İHH İnsani Yardım Vakfınca organize edilen araç konvoyuna destek verdi.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nden başlayarak araçlarıyla şehir turu atan vatandaşlar, Türk ve Azerbaycan bayrakları açtı.

Azerbaycan'a sloganlarla da destek veren grup, şehir turunu Selimiye Meydanı'nda sonlandırdı.

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