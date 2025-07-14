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Edirne'de anız yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı! Kara yolu kapatıldı

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#Edirne#Yangın#Edirne-Havsa Yolu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2025 15:19

Edirne'de buğday ve ayçiçeği tarlalarının bulunduğu alanda anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisi ile büyürken, dumanın kapladığı Edirne-Havsa kara ulaşıma kapatıldı.

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Edirne-Havsa ilçesi kara yolu Oğulpaşa mevkisinde buğday ve ayçiçeği tarlalarının bulunduğu alanda, anız yangını çıktı.

Edirnede anız yangını Dumanlar gökyüzünü kapladı Kara yolu kapatıldı
KARA YOLU ÇİFT TARAFLI KAPATILDI

Rüzgarın etkisi ile alevler büyürken, yoğun duman da gökyüzünü kapladı. İhbarla bölgeye, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanla kaplanan kara yolu çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Edirnede anız yangını Dumanlar gökyüzünü kapladı Kara yolu kapatıldı
KONYA'DA ORMAN YANGINI: MÜDAHALE EDİLİYOR

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Konya'nın Doğanhisar ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevler karadan ve havadan müdahale ediyor.

Doğanhisar ilçesi Güvendik Mahallesi Darvras mevkisinde saat 11.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Doğanhisar ve Ilgın orman işletme ve itfaiye ekipleri karadan yangın söndürme helikopteri de havadan yangına müdahale etti.

Edirnede anız yangını Dumanlar gökyüzünü kapladı Kara yolu kapatıldı

Konya Valiliği’nin 'X' hesabından yapılan açıklamada, ''Doğanhisar ilçemiz Güvendik Mahallesi Davras mevkiinde saat 11.08'de başlayan orman yangınına Valiliğimiz koordinasyonunda karadan ve havadan tüm ekiplerimizle aralıksız müdahale edilmektedir'' denildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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#Edirne#Yangın#Edirne-Havsa Yolu

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