Edirne'de anız yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı! Kara yolu kapatıldı

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Edirne-Havsa ilçesi kara yolu Oğulpaşa mevkisinde buğday ve ayçiçeği tarlalarının bulunduğu alanda, anız yangını çıktı.

Rüzgarın etkisi ile alevler büyürken, yoğun duman da gökyüzünü kapladı. İhbarla bölgeye, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanla kaplanan kara yolu çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Konya'nın Doğanhisar ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevler karadan ve havadan müdahale ediyor.

Doğanhisar ilçesi Güvendik Mahallesi Darvras mevkisinde saat 11.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Doğanhisar ve Ilgın orman işletme ve itfaiye ekipleri karadan yangın söndürme helikopteri de havadan yangına müdahale etti.

Konya Valiliği’nin 'X' hesabından yapılan açıklamada, ''Doğanhisar ilçemiz Güvendik Mahallesi Davras mevkiinde saat 11.08'de başlayan orman yangınına Valiliğimiz koordinasyonunda karadan ve havadan tüm ekiplerimizle aralıksız müdahale edilmektedir'' denildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.