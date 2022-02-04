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Edirne'de Adalet Anıtı'nı ateşe veren 2 şüpheli gözaltına alındı

#Edirne#Uzunköprü#Adalet Anıtı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Adalet Anıtı'nın dün gece ateşe verildiği anlar güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, "Adalet Heykeli'nin daha büyüğünü Adalet Meydanı'na dikeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın çünkü o Adalet Heykeli'nin önündeki terazi, bir gün herkesi tartacak" dedi.

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Olay, dün gece Uzunköprü Adalet Meydanı'nda yaşandı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre meydandaki Adalet Anıtı'nın yanına gelen ve yüzünü kapatan kişi, polyesterden yapılmış yakıcı maddeyi anıtın ayak bölümüne döküp ateşe verdikten sonra bölgeden uzaklaştı. Alevler kısa sürede anıtı sararken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle anıtta hasar meydana geldi.

Edirnede Adalet Anıtını ateşe veren 2 şüpheli gözaltına alındı

Edirne Valiliği'nce anıtın yakılmasıyla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı açıklanarak, "03.02.2022 günü saat 23.55 sıralarında Uzunköprü ilçemizde Hükümet Konağı arkasında bulunan Adalet Heykelinin yandığının öğrenilmesi üzerine itfaiye ekiplerince kısa sürede yangına müdahale edilmiş ve yangın tamamen söndürülmüştür. Olaya ilişkin yapılan tahkikatta kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu 2 şüpheli şahıs tespit edilmiş ve savcı talimatı ile gözaltına alınmış olup işlemleri devam etmektedir" denildi.

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Edirnede Adalet Anıtını ateşe veren 2 şüpheli gözaltına alındı

'KAYGILANMAMAK ELDE DEĞİL'

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, Adalet Anıtı'nın dün gece kundaklandığını belirterek, "Aynı zamanda Samsun'da Atatürk Heykeli'ne yapılan saldırıyla ilgili bir kınama mesajı yayınladığım esnada itfaiyeye gelen ihbarla arkadaşlarım beni bilgilendirdiler. Hemen 5 dakika sonra olay yerindeydik. Adalet Heykeli'miz yeni söndürülmüştü. Emniyet müdürlüğümüz ve emniyet mensuplarımızla dirsek temasındayız. Şu anda 2 gözaltı var. 3'üncü bir şüpheliden de bahsediliyor. Tabi ki biz Uzunköprü Belediyesi olarak bu sabah itibariyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Bir an önce faillerin açığa çıkmasını istiyoruz. Üzücü olan tarafı şu, hepiniz biliyorsunuz ki Uzunköprü'deki tarihi taş köprü girişinde Hürriyet Anıtı'mız var. 1908 yılında dikilen bu anıtın dört bir yanında hürriyet, adalet, kardeşlik ve eşitlik yazıyor. Daha 1908 yılında bu adalet duygusunu, özgürlük duygusunu içselleştirmiş olan Uzunköprülülere karşı bu menfur saldırıyı kınamamak elde değil. Bugün geldiğimiz noktada yıl 2022 ve adalet heykeli yanıyor. Gerçekten kaygılanmamak elde değil. Bir an önce sorumluların yargılanmasını istiyoruz" dedi.

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Edirnede Adalet Anıtını ateşe veren 2 şüpheli gözaltına alındı

GECE ANIT ÖNÜNDE NÖBET

Anıt önünde dün gece nöbet tuttuklarını söyleyen Başkan Becan, "Birçok vatandaşımız da bize refakat ettiler. Biz aynı zamanda aşağıdaki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Heykeli'nde de nöbet tuttuk. Samsun'da yapılan saldırı ve aynı gün içerisinde Adalet Anıtı'mıza yapılan saldırı elbette ki bizi son derece kaygılandırdı. Nöbete devam edeceğiz. Bu sabah genel merkezimizle de genel başkan yardımcılarımızla da yaptığımız görüşmeler sonrasında en kısa zamanda adalet heykelinin daha büyüğünü Adalet Meydanı'na dikeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın çünkü o adalet heykelinin şu anda önünde görmüş olduğunuz terazi, bir gün herkesi tartacak" diye konuştu.

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Edirnede Adalet Anıtını ateşe veren 2 şüpheli gözaltına alındı

Olayın ardından bu sabah heykelin yanına gelenler de tepki gösterdi. Mehmet Ali Özçiftçi, "Utanç verici, ben utandım Trakyalı olarak. Uzunköprü'nün yerlisiyiz, inanamadım gördüğümde. Lanetliyorum. Yaşanan olayı kınıyorum, isyan ediyorum. İnanılır gibi değil. Bunu yapan Türk olamaz" dedi.

Öte yandan polis ekipleri, gözaltındaki 2 şüpheliyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Edirnede Adalet Anıtını ateşe veren 2 şüpheli gözaltına alındı

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#Edirne#Uzunköprü#Adalet Anıtı

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