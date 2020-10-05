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EDİRNE,(DHA)
Haber Giriş: 05.10.2020 - 12:28 |  Son Güncelleme:

Edirne’de 98 avcı kontrol edildi, 16 ses düzeneğine el konuldu

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Edirne’de 98 avcı kontrol edildi, 16 ses düzeneğine el konuldu
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EDİRNE’de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında 98 avcıyı kontrol edip belgelerini incelerken, yasa dışı avlanmada kullanılan 16 ses düzeneğine el koydu.

Edirne DKMP ekipleri, av sezonunun başlamasıyla birlikte denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdikleri denetimlerde 98 avcıyı kontrol edip belgelerini incelerken, yasa dışı avlanmada kullanılan 16 ses düzeneğine de el koydu.

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