Edirne'de 500 kilo kaçak midyeye 100 bin TL ceza

Enez Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı istihbarat çalışması sonrası durdurdukları minibüste yaptıkları aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 500 kilo kaçak midye ele geçirdi. Midyelere el konulurken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Canlı oldukları belirlenen midyeler, teslim edildikleri Enez Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezi'nde denize döküldü. Midye kaçakçılığı yapan şüpheli, hakkında 100 bin TL idari para cezası uygulanarak, serbest bırakıldı. Aracı ise trafikten menedildi.