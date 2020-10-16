MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri Edirne’de 500 kilo kaçak midye ele geçirildi
GeriGündem Edirne’de 500 kilo kaçak midye ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)
Haber Giriş: 16.10.2020 - 10:48 | Son Güncelleme:

Edirne’de 500 kilo kaçak midye ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Edirne’de 500 kilo kaçak midye ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

EDİRNE’nin Enez ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’a götürülmek istenen 500 kilo kaçak midye ele geçirildi.

Enez Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları kamyonette yaptıkları aramada yasa dışı yollarla Yunanistan’a götürülmek istenen 500 kilo kaçak midye ele geçirdi. Midyelere el konulurken, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. Canlı oldukları belirlenen midyeler, teslim edildikleri Enez Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezi’nde denize döküldü. Şüpheliler haklarında ’Su ürünleri kanununa muhalefet’ suçundan işlem yapılarak serbest bırakılırken, araç ise trafikten menedildi.



False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle