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Edirne'de 5 gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Sude Tekirdağ'da bulundu... 1 kişi gözaltına alındı

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#Edirne#Tekirdağ#Kayıp
Edirnede 5 gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Sude Tekirdağda bulundu... 1 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 14:45

Edirne'nin Keşan ilçesinde kaybolan 17 yaşındaki lise öğrencisi Sude G., Tekirdağ'da bir evde bulundu. Sude G.’yi alıkoyduğu iddia edilen 18 yaşındaki M.B. gözaltına alındı.

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Keşan Lisesi son sınıf öğrencisi Sude G.'den, 13 Mart'ta okulundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Sude G.'nin ailesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak kayıp başvurusu yaptı. Sude G.'nin bulunması için sosyal medyadan da çok sayıda paylaşımda bulunuldu.

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sude G.'nin, Vakıfiğdemir Mahallesi'nde çobanlık yapan M.B.'nin evinde alıkoyulduğunu belirledi. Eve giden polis ekipleri Sude G.'yi bulurken, M.B. gözaltına alındı. Sude G., işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Aile, kızlarını alıkoyduğu öne sürülen M.B.'den şikayetçi oldu.

Öte yandan M.B.'nin aileyi telefonla arayarak kendisini genç kızın arkadaşı olarak tanıttığı ve aileye yanlış bilgiler vererek yönlendirmeye çalıştığı iddia edildi. M.B.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü kaydedildi.

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#Edirne#Tekirdağ#Kayıp

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