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Ünsal YÜCEL/EDİRNE (DHA)
Haber Giriş: 24.12.2020 - 15:48 | Son Güncelleme:

Edirne’de 4 bin 950 litre sahte şarap ele geçirildi

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Edirne’de 4 bin 950 litre sahte şarap ele geçirildi
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EDİRNE’nin Uzunköprü ilçesinde jandarma tarafından bir eve yapılan baskında yılbaşı öncesi piyasa sürülmek istenen 4 bin 950 litre sahte şarap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içki üretilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine Uzunköprü’deki bir eve baskın düzenledi. Adreste yapılan aramada, varil ve bidonlar içerisinde 4 bin 950 litre sahte şarap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında ‘5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet’ suçundan adli işlem başlatıldı.

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