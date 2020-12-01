MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEdirne’de 3 ton kaçak midye ele geçirildi
GeriGündem Edirne’de 3 ton kaçak midye ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)
Haber Giriş: 01.12.2020 - 10:38 | Son Güncelleme:

Edirne’de 3 ton kaçak midye ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Edirne’de 3 ton kaçak midye ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

EDİRNE’nin Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde, jandarmanın durdurup arama yaptığı araçta yasa dışı yollarla Yunanistan’a götürülmek istenen 3 ton midye ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yayla Limanı Yolu mevkiinde durdurdukları araçta arama yaptı. Aramada, 131 çuvalda piyasa değeri 600 bin TL olan 3 ton kum midyesi ele geçirdi. Yasa dışı yollarla Yunanistan’a götürülmek istendiği belirlenen kaçak midyelere el konuldu. Midyeler, teslim edildikleri Keşan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezi’nde denize bırakıldı. Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle