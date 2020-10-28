Edirne’de, 29 Ekim kutlamaları başladı

Edirne'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Valilik tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen programa Vali Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kamu kurum ve kuruluş ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

BİR ÖĞRENCİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Törenin başlamasına dakikalar kala, alanda bayrak ve flama tutan öğrencilerden birisi fenalaştı. Bir süre yerde kalan öğrenciye, alanda bulunan 112 sağlık ekipleri müdahale etti. Öğrenci, kontrol amaçlı ambulansa bindirilerek tedavisi yapıldı. Tören Edirne Belediye bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.