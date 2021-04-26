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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne) (DHA)
Haber Giriş: 26.04.2021 - 11:57 | Son Güncelleme:

Edirne'de 28 yaşındaki kasap koronavirüsten hayatını kaybetti

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Edirne'de 28 yaşındaki kasap koronavirüsten hayatını kaybetti

Edirne'nin Keşan ilçesinde kasaplık yapan Ufuk Gündoğan (28), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Keşan’da kasap Ufuk Gündoğan’ın bir süre önce rahatsızlanınca gittiği Keşan Devlet Hastanesi’nde yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Evinde tedavisine başlanan Gündoğan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gündoğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ufuk Gündoğan’ın cenazesi, bugün Keşan ilçesine bağlı Suluca köyünde koronavirüs tedbirleri kapsamında toprağa verildi.

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