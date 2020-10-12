Edirne’de 26 motosikletliye 32 bin TL ceza

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları trafik uygulamasında 276 motosiklet ve sürücüsünü kontrol etti. Kontrollerde hacizli yakalaması bulunan 4 motosiklete el konulurken, tescilsiz 10 motosiklet ise trafikten men edildi. Ekipler, trafik kurallarına uymayan ya da evrak eksikleri bulunan 26 sürücüye ise toplam 32 bin 22 TL idari para cezası kesti.