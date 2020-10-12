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EDİRNE (DHA)
Haber Giriş: 12.10.2020 - 17:55 | Son Güncelleme:

Edirne’de 26 motosikletliye 32 bin TL ceza

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Edirne’de 26 motosikletliye 32 bin TL ceza
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EDİRNE’de, jandarma ekiplerince motosikletlere yönelik düzenlenen trafik uygulamasında 26 sürücüye 32 bin 22 TL idari para cezası kesildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları trafik uygulamasında 276 motosiklet ve sürücüsünü kontrol etti. Kontrollerde hacizli yakalaması bulunan 4 motosiklete el konulurken, tescilsiz 10 motosiklet ise trafikten men edildi. Ekipler, trafik kurallarına uymayan ya da evrak eksikleri bulunan 26 sürücüye ise toplam 32 bin 22 TL idari para cezası kesti.

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