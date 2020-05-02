Edirne'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen 5 hırsızlık olayının ardından harekete geçti. Kimlikleri belirlenen şüpheliler S.G. ve C.K.'yi, Yenimescit Mahallesi Ensar Sokak üzerinde yakalayarak, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen S.G. ve C.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



S.G.'nin, daha önce hırsızlık yaparken suçüstü yakalandığı, '20 yaş ve altı' yasağına uymadığı için 3 bin 150 lira para cezasına çarptırılıp, adliyeye sevk edildiği, mahkemece, 11 ayrı hırsızlık suçundan 6 ay süreyle ev hapsine çarptırıldığı, ancak 2 kez cezayı ihlal edip, 6 ayrı hırsızlık ve mala zarar verme suçunu işlediği belirtildi.