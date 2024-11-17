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Edirne’de 17 kaçak göçmen ile 1 FETÖ şüphelisi yakalandı

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#Edirne#FETÖ#Kaçak Göçmen
Edirne’de 17 kaçak göçmen ile 1 FETÖ şüphelisi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 03:53

Edirne’de kaçak göçmenlere yönelik düzenlenen ‘şok uygulamada’ 17 göçmen ile 1 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında kaçak göçmenlere yönelik ‘şok uygulama’ yapıldı. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun’un da katıldığı denetimde Mobil Göç Noktası Aracı da kullanıldı.

Uygulamada Çavuşbey Mahallesi’nde bir evde 11 kaçak göçmen, FETÖ/PDY’den aranması bulunan 1 şüpheli ile kentin farklı noktalarındaki denetimlerde ise 6 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan 17 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelisi ile ilgili soruşturma sürüyor. 

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#Edirne#FETÖ#Kaçak Göçmen

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