Edirne'de 15 Temmuz ile Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlara işlem yapıldı

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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından, E.A., S.A., M.Y.G.’nin "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günüyle ilgili, ’Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve Cumhurbaşkanına Hakaret’ içerikli paylaşmışlar yaptıklarını tespit etti.

Harekete geçen ekipler, E.A. ve S.A.’yı gözaltına alırken, M.Y.G.’nin il dışında olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.A. ve S.A. sağlık kontrolünün ardından Edirne Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının tamamlanmasının ardından, Edirne 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’nde ifadeleri alınan E.A., ve S.A., yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Şehir dışında olduğu belirlenen M.Y.G. hakkında hazırlanan tahkikat evrakı ise Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.